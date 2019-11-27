Школа саперов. Преподаватель:
- Вы проводите дистанционное разминирование. Ваши команды выполняет не специалист. У обезвреживаемого устройства множество проводов и лишь перекусывание единственного не приведет к взрыву и тяжелым последствиям. Ваши действия?
Курсант:
- Данная схема сложна только на первый взгляд. Обезвредить ее можно - перерезав красный провод. Поэтому я передам команду: перерезать красный провод.
- С цветом провода вы не ошиблись, но ответ неверный. Сначала надо спросить, не дальтоник ли он.
еще анекдот!