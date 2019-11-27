Телеведущая Дана Борисова рассказала о своем тайном замужестве. Этот брак знаменитости продлился всего несколько месяцев.

Телеведущая ДанаБорисова рассказала о своем тайном замужестве. Этот брак знаменитости продлилсявсего несколько месяцев.В личном "Инстаграм" теледива поведала, что наканунеотметила два с половиной года "трезвости и чистоты". Как известно ранее у ДаныБорисовой были проблемы с алкоголем и наркотиками.Знаменитость не скрывает, что в ту пору, когда онаупотребляла запрещенные вещества и прикладывалась к бутылке, совершиламного глупостей. Например, звезда вышла замуж за скользкого типа, тоже наркомана. Этот брак, пословам Даны, продлился всего три месяца."Муж, загадочный гастарбайтер из Украины 😨😱🙈,который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал, ПРО НОВЫЕВЕЩЕСТВА 🤦‍♀️ (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Дана Борисова сподписчиками.Телеведущая также опубликовала снимки, которые, судя по всему,были сделаны во время свадебного банкета. "Потом развелась в одностороннемпорядке, больше его никогда не видела", – добавила звезда, отвечая на вопросыподписчиков.27 Ноя 2019 в 1:09 PSTотметила, что подробнее о ее скоротечном браке можнобудет прочитать в ее книге "Жизнь под кайфом". Журналистка самаработает над изданием. В "Сторис" знаменитость даже продемонстрировала рукопись.обещала закончить автобиографию в первых числах декабря.