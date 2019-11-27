Телеведущая Дана
Борисова рассказала о своем тайном замужестве. Этот брак знаменитости продлился
всего несколько месяцев.
Телеведущая Дана
Борисова рассказала о своем тайном замужестве. Этот брак знаменитости продлился
всего несколько месяцев.
В личном "Инстаграм" теледива поведала, что накануне
отметила два с половиной года "трезвости и чистоты". Как известно ранее у Даны
Борисовой были проблемы с алкоголем и наркотиками.
Знаменитость не скрывает, что в ту пору, когда она
употребляла запрещенные вещества и прикладывалась к бутылке, совершила
много глупостей. Например, звезда вышла замуж за скользкого типа, тоже наркомана. Этот брак, по
словам Даны, продлился всего три месяца.
"Муж, загадочный гастарбайтер из Украины 😨😱🙈,
который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал, ПРО НОВЫЕ
ВЕЩЕСТВА 🤦♀️ (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Дана Борисова с
подписчиками.
Телеведущая также опубликовала снимки, которые, судя по всему,
были сделаны во время свадебного банкета. "Потом развелась в одностороннем
порядке, больше его никогда не видела", – добавила звезда, отвечая на вопросы
подписчиков.
27 Ноя 2019 в 1:09 PST
отметила, что подробнее о ее скоротечном браке можно
будет прочитать в ее книге "Жизнь под кайфом". Журналистка сама
работает над изданием. В "Сторис" знаменитость даже продемонстрировала рукопись.
обещала закончить автобиографию в первых числах декабря.