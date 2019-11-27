Генеральный директор санкт-петербургского Зенита Александр Медведев заявил, что стадион Газпром Арена на Крестовском острове может принять матч хоккейного клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз, который ранее выразил желание сыграть в России.

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что стадион "Газпром Арена" на Крестовском острове может принять матч хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", который ранее выразил желание сыграть в России."В прошлом году мы уже показали, что стадион "Зенита" способен принимать хоккейные матчи. Способен он принимать их и в нынешнем сезоне, – приводит слова Медведева РИА Новости. – Но на мой взгляд, команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а еще сыграть с командой КХЛ"."Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Поединок с участием "Вашингтона" и российской команды на нашем стадионе возможен".Напомним, что накануне представители "Кэпиталз" признались – они хотят провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России уже в следующем сезоне. Напомним, что за "Вашингтон" выступает четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.