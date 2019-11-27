Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович станет одним из совладельцев Хаммарбю. В ближайшее время Златан приобретет пакет акций клуба из Стокгольма.

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович станет одним из совладельцев "Хаммарбю". В ближайшее время Златан приобретет пакет акций клуба из Стокгольма.Ранее прошла новость о том, что Ибрагимович будет играть за "Хаммарбю". Это было связано с появлением в клубном магазине футболок с фамилией Златана. Однако знаменитый нападающий выбрал для себя иную роль.Златан Ибрагимович возвращается из МЛС после того, как завершился его контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". В ближайшее время 38-летний футболист определится с новым клубом в Европе.