Личный прием граждан - обязательная часть рабочих поездок депутата Госдумы Игоря Игошина.

Личный прием граждан - обязательная часть рабочих поездок депутата Госдумы Игоря Игошина. Это - реальная возможность для его избирателей заручиться депутатской поддержкой в решении наболевших проблем. В этот раз он совпал с единым днём приёма граждан, посвящённым юбилею партии.Замдиректора ДК "Родина" Павел Жуков благодарит за помощь в оснащении зала. Игорю Игошину удалось договориться с правительством столицы о бесплатной передаче мягких кресел из реконструируемых залов Москвы. Чтобы полностью укомплектовать зал требуется еще 250 кресел. Депутат заверил, что они будут найдены и займут свое место в ДК. Ещё просьба - помочь в оснащении социального кинотеатра в "Родине". Игорь Игошин решил включиться в работу. В будущем году современное кино смогут смотреть жители микрорайона имени Малеева и Кангина.Бывший каменщик Валерий Еремин - не впервые на приеме. В результате несчастного случая на стройке, рабочий получил перелом четырех позвонков. Он едва может ходить, но владимирская медицина считала его лишь частично утратившим трудоспособность. Благодаря депутатскому вмешательству, ситуацию удалось сдвинуть с места, но пострадавшему до сих пор не дают инвалидность. Игорь Игошин намерен довести дело до конца - по этой теме им будет направлен официальный депутатский запрос.Анатолий Зотов, секретарь местной организации партии «Единая Россия»: «Люди идут с разным проблемами, в том числе, конечно, больше с проблемами, которые касаются Федерации. Хотя и местные проблемы Игорь Николаевич с успехом рассматривает, вникает в проблему, реализует их. И оказывает поддержку тем лицам, которые имели проблемы и обращались к нему за помощью.»