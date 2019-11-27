Преимущества пользования порталом оценили уже тысячи жителей 33 региона.

Преимущества пользования порталом gosuslugi.ru оценили многие жители 33 региона. Регистрация на сайте дает возможность оперативно получать государственные услуги, включая те, которые сегодня оказывает информационный центр УМВД России по Владимирской области.Обслуживание заявителей по подтверждению учетных записей пользователей единой системы идентификации – одно из направлений, по которому работают сотрудники ИЦ.Справочно:Подтвержденный статус пользователя, в отличие от упрощенного и стандартного, дает право доступа ко всем услугам единого портала государственных услуг, что существенно экономит время при необходимости оформления различных документов. Например, стандартный срок получения справки о наличии (отсутствии) судимости составляет один месяц. В случае оформления той же справки через портал gosuslugi.ru этот период существенно сокращается.Пройти процедуру регистрации и подтверждения личности в городе Владимире можно в УМВД России по Владимирской области (ул. Большая Московская 45) или в УМВД России по городу Владимиру (ул. Луначарского, 1). При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.Данная процедура доступна для граждан в любом районном территориальном органе МВД РФ!ВАЖНО! Создание учетной записи на портале gosuslugi.ru, заполнение профиля и прочие действия сотрудники Информационного центра в УМВД России по Владимирской области, а также уполномоченные сотрудники в районных территориальных органах проводят самостоятельно в присутствии заявителя.