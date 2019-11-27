Не так давно ставшая мамой Анастасия Решетова пожаловалась, что крошка-сын ее расстраивает. Как выяснилось, мальчик не хочет разговаривать со своей мамой.

Не так давно ставшая мамой Анастасия Решетова пожаловалась, что крошка-сын ее расстраивает. Как выяснилось, мальчик не хочет разговаривать со своей мамой.Счастливая девушка, познавшая радость материнства, буквально с первых дней начала постить фотографии своего ненаглядного чада. Этим же занимались и рэпер Тимати, который был без ума от своего наследника, и его мама. Впрочем, что любопытно, лица ребенка нигде не видно. Это связано с тем, что Решетова не хочет, пока, показывать кроху широкой общественности.Тем не менее, этот факт нисколько не мешает молодой мамочке регулярно публиковать трогательные кадры с малюткой. Так на своей странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз девушка показала забавный разговор с сыном. Правда, тот не пожелал ответить ей."Агуу... Как назло. Агууу... Ну давай, мось. Агууу", – безуспешно повторяет модель, однако малыш предпочитает выражать радость от общения с мамой бессвязными звуками и болтать в воздухе ручками и ножками. Конечно, тактильный контакт для такой малютки куда важнее и понятнее, однако Анастасия все равно немного расстроилась. По ее словам, с папой Ратмир регулярно агукает."За Папочкой он повторял "агу", а за мною не хочет" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала Решетова. Текст она сопроводила забавными смайликами в виде мордашек. Одна плачет, а вторая смеется до слез.