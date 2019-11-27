Анастасия Решетова пожаловалась на нехватку времени на приготовление домашней еды. Поклонники посоветовали возлюбленной рэпера Тимати прекратить вешать им лапшу на уши.

Анастасия Решетова пожаловалась на нехватку времени наприготовление домашней еды. Поклонники посоветовали возлюбленной рэпера Тиматипрекратить вешать им лапшу на уши.В личном "Инстаграм"модель Анастасия Решетова начала плакаться, дескать, она очень устает отмногочисленных хлопот, связанных с уходом за грудничком. "Но готовить некогда! Потому что весь день посвящен сыну.Только добралась до кухни, как повелитель уже требует моего присутствия подлесвоей персоны. Все бросаешь бежишь в детскую", -посетовала избранница рэпера Тимати.Также модель поведала, что ей необходимо правильное, сбалансированноепитание. Во-первых, она кормит ребенка грудью. Во-вторых, девушка очень боитсярастолстеть."Миссия – следить за фигурой и правильно питаться! Когда яходила еще с животиком, я думала, что как только рожу – начну заниматьсяспортом и быстро верну спортивную форму. Меня разочаровали практически сразу,сказав, что первое время нужно обойтись без нагрузок. Что же делать, остаетсятолькоправильно есть", – заявила Анастасия Решетова.Подруга добавила, что нашла выход из ситуации.Мол, теперь еду для себя и мужа она заказывает через сервис доставки.Анастасия Решетова даже указала название компании, которая якобы их кормит.5 Ноя 2019 в 12:32 PSTРечи о том, что Анастасия вообще знает, как включается плитана кухне, многим ее подписчикам показались смешными. Звезду обвинили вбесстыдном вранье с целью прорекламировать доставку готовых обедов."Божее, как же другиемамочки справляются?))) Наймите помощницу и будет вам счастье и свежая домашняяеда.если уж совсем вам не до кухни (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Странно,что у Вас нет поварихи, домработниц?","Очень сомневаюсь, что вы это едите", "Да не едите вы эту еду, всем и такясно!) у Вас наверняка повар и домработница, которые "помогают" ежедневно...или из ресторанов доставка. А еда там так себе.. не думаю, что Тимати этимужинает 😀", "Как вы достали с этой рекламой! Вам денегне хватает с Тимуром?! Бедные, мне вас так жаль😩", – писали возлюбленнойпользователи Сети.