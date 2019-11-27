Анастасия Решетова пожаловалась на нехватку времени на
приготовление домашней еды. Поклонники посоветовали возлюбленной рэпера Тимати
прекратить вешать им лапшу на уши.
Анастасия Решетова пожаловалась на нехватку времени на
приготовление домашней еды. Поклонники посоветовали возлюбленной рэпера Тимати
прекратить вешать им лапшу на уши.
В личном "Инстаграм"
модель Анастасия Решетова начала плакаться, дескать, она очень устает от
многочисленных хлопот, связанных с уходом за грудничком. "Но готовить некогда! Потому что весь день посвящен сыну.
Только добралась до кухни, как повелитель уже требует моего присутствия подле
своей персоны. Все бросаешь бежишь в детскую", -
посетовала избранница рэпера Тимати.
Также модель поведала, что ей необходимо правильное, сбалансированное
питание. Во-первых, она кормит ребенка грудью. Во-вторых, девушка очень боится
растолстеть.
"Миссия – следить за фигурой и правильно питаться! Когда я
ходила еще с животиком, я думала, что как только рожу – начну заниматься
спортом и быстро верну спортивную форму. Меня разочаровали практически сразу,
сказав, что первое время нужно обойтись без нагрузок. Что же делать, остается
только
правильно есть", – заявила Анастасия Решетова.
Подруга добавила, что нашла выход из ситуации.
Мол, теперь еду для себя и мужа она заказывает через сервис доставки.
Анастасия Решетова даже указала название компании, которая якобы их кормит.
5 Ноя 2019 в 12:32 PST
Речи о том, что Анастасия вообще знает, как включается плита
на кухне, многим ее подписчикам показались смешными. Звезду обвинили в
бесстыдном вранье с целью прорекламировать доставку готовых обедов.
"Божее, как же другие
мамочки справляются?))) Наймите помощницу и будет вам счастье и свежая домашняя
еда.если уж совсем вам не до кухни (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Странно,что у Вас нет поварихи, домработниц?",
"Очень сомневаюсь, что вы это едите", "Да не едите вы эту еду, всем и так
ясно!) у Вас наверняка повар и домработница, которые "помогают" ежедневно...
или из ресторанов доставка. А еда там так себе.. не думаю, что Тимати этим
ужинает 😀", "Как вы достали с этой рекламой! Вам денег
не хватает с Тимуром?! Бедные, мне вас так жаль😩", – писали возлюбленной
пользователи Сети.