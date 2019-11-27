Новую схему организации дорожного движения на трассе М7 в черте Владимира утвердят сегодня.

Новую схему организации дорожного движения на трассе М7 в черте Владимира утвердят сегодня. Упрдор Москва – Нижний Новгород провело совещание по изменению движения на участке трассы М-7 «Волга (подъезд к Иваново). Напомним, дорожные работы завершатся к 25 декабря. В обсуждении участвуют представители проектного института, ГИБДД Владимирской области и администрации города. Новая схема дорожного движения позволит ликвидировать очаги аварийности, уменьшить количество конфликтных точек и ДТП.