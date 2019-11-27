В Сети бурно обсуждают смелый выпуск шоу Ксении Собчак. Блондинка устроила круглый стол, где подняла скандальную тему.

В Сетибурно обсуждают смелый выпуск шоу Ксении Собчак. Блондинка устроила круглыйстол, где подняла скандальную тему.Теледива опубликовала в "Ютуб" очередную серию программы "Осторожно,Собчак!". Ксения пригласила для беседы шесть успешных геев, которые не скрываютсвоей ориентации. Собравшиеся рассказалис какими трудностями они сталкиваются, живя в России.В самом начале выпуска Собчак оговорилась, что закон требуетпоставить этому шоу возрастной ценз "18+". Без этого ограничения говорить "открытоо гомосексуальности" не получится.Шоу получилось крайнеоткровенным. Художник Федор Павлов-Андреевич, пожаловался, например, чтолюди, узнавая о его ориентации, постоянно спрашивают о том, как он занимается сексом.Живописец сравнил это с тем, как если бы у Ксении Собчак поинтересовались, вкаких позах она забавляется с мужем Константином Богомоловым.Интересно, что большинство комментаторов этот выпуск оценилиположительно. Тем не менее упрекнули в том, что она не смогла затащитьна "гей-шабаш" кого-нибудь из шоу-бизнеса. Оказывается, зрители ждали других гостей."Хотелось бы видеть Лазарева. Это самый несчастный человексреди гомосексуалов, на мой взгляд. Никто так не стесняется своей ориентации(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нетех геев все хотели бы увидеть))", "А где: Киркоров, Лазарев, Билан, Басков,Малахов, Галкин?", "Можно выпуск геи обыкновенные версус геи эстрадные? Фомин,Лазарев, Цискаридзе, Басков, Рыбак, Билан, Меньшиков, Миронов...", "Невероятнобесстрашно, Ксения. Спасибо за этот формат. Всем присутствующим тожеблагодарность) Много чего было сказано в точку", "Бомбическая передача, молодцыпацаны!" – писали поклонники