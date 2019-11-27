В Сети
бурно обсуждают смелый выпуск шоу Ксении Собчак. Блондинка устроила круглый
стол, где подняла скандальную тему.
В Сети
бурно обсуждают смелый выпуск шоу Ксении Собчак. Блондинка устроила круглый
стол, где подняла скандальную тему.
Теледива опубликовала в "Ютуб" очередную серию программы "Осторожно,
Собчак!". Ксения пригласила для беседы шесть успешных геев, которые не скрывают
своей ориентации. Собравшиеся рассказали
с какими трудностями они сталкиваются, живя в России.
В самом начале выпуска Собчак оговорилась, что закон требует
поставить этому шоу возрастной ценз "18+". Без этого ограничения говорить "открыто
о гомосексуальности" не получится.
Шоу получилось крайне
откровенным. Художник Федор Павлов-Андреевич, пожаловался, например, что
люди, узнавая о его ориентации, постоянно спрашивают о том, как он занимается сексом.
Живописец сравнил это с тем, как если бы у Ксении Собчак поинтересовались, в
каких позах она забавляется с мужем Константином Богомоловым.
Интересно, что большинство комментаторов этот выпуск оценили
положительно. Тем не менее упрекнули в том, что она не смогла затащить
на "гей-шабаш" кого-нибудь из шоу-бизнеса. Оказывается, зрители ждали других гостей.
"Хотелось бы видеть Лазарева. Это самый несчастный человек
среди гомосексуалов, на мой взгляд. Никто так не стесняется своей ориентации
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не
тех геев все хотели бы увидеть))", "А где: Киркоров, Лазарев, Билан, Басков,
Малахов, Галкин?", "Можно выпуск геи обыкновенные версус геи эстрадные? Фомин,
Лазарев, Цискаридзе, Басков, Рыбак, Билан, Меньшиков, Миронов...", "Невероятно
бесстрашно, Ксения. Спасибо за этот формат. Всем присутствующим тоже
благодарность) Много чего было сказано в точку", "Бомбическая передача, молодцы
пацаны!" – писали поклонники