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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2019-konchalovskij-vpervye-za-dolgoe-vremya-vyskazalsya-o-docheri-posle-sluchivshejsya-tragedii.html" target="_blank">Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии</a> - Андрей Кончаловский появился в студии передачи Владимира Познера. Прославленный режиссер откровенно обсудил не только творчество и политику, но и свою частную жизнь.