Женщина пожаловалась, что "ЖРЭП №8 замуровал живьем в подвале дома №187А по улице Лакина кошек, которые живут там не один год".

Сегодня во появилось тревожное сообщение. Женщина пожаловалась, что "ЖРЭП №8 замуровал живьем в подвале дома №187А по улице Лакина кошек, которые живут там не один год". Мы связались с управляющей компанией. Представитель УК сообщил, что по этому вопросу уже поступило много звонков. На самом деле, сказал он, кошки находятся в безопасности - в подвале есть так называемые продухи (отверстия для циркуляции воздуха). Животные могут беспрепятственно через них пролезать.Добавим, что накануне Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных. Документ предусматривает, что один из продухов должен быть открыт в течение всего года.