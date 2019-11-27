Не всегда наряды знаменитостей отличаются вкусом и изысканностью. Вот и Яну Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа.

Не всегда наряды знаменитостей отличаются вкусом и изысканностью. Вот и Яну Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа.Ведущий реалити-шоу "Дом‑2" Влад Кадони прокомментировал костюмы звезд отечественного шоу-бизнеса. Конечно, эксперт не мог обойти внимание цветастый наряд Яны, в котором она появилась на премии "Женщина года", организованной журналом Glamour.Супруга Плющенко выбрала для себя образ с цветастыми перьями и стразами. Короткое платье сходу приковало к себе внимание аудитории, хотя поклонники Рудковской отмечали, что продюсеру такой наряд совершенно не подходит. По мнению большинства, деталь гардероба из коллекции модного кутюрье Джорджса Хобейки смотрится весьма вычурно, на что не мог не обратить внимание и Кадони."Клатч и босоножки оставить, костюм попугая сдать в зоомагазин или подарить тем, кто раздает листовки у метро. Я предполагаю, что закос был под некий театральный сюрреализм, но как ужасно реализован. Пуговицы, ворот, рукава... Все намешано, аж дурно", – высказался эксперт в интервью изданию .12 Ноя 2019 в 10:45 PSTСтоит отметить, что досталось не только супруге Плющенко. Так Влад раскритиковал и актрису Анну Хилькевич. По его словам, девушке не стоило облачаться в облегающий комбинезон, т.к. наряд подчеркнул недостатки ее фигуры."Миссис Странность. Во-первых, с такой фигурой лучше избегать обтягивающих комбинезонов – уж больно угловато смотрится. Во-вторых, ленточка а-ля конкурс красоты намекает на корону, которой нет. В-третьих, с обувью тоже промах, может, ботильоны с острым носом и поправили бы ситуацию, но общее впечатление уже, конечно, не спасли бы", – дополнил Кадони.13 Ноя 2019 в 5:13 PST