Звезда сериала Универ поделилась в соцсети редким фото со своим избранником
бизнесменом Евгением Васильевым. Мария
Кожевникова вызвала восхищение поклонников, растроганных отношениями пары.
Звезда сериала "Универ" поделилась в соцсети редким фото со своим избранником
бизнесменом Евгением Васильевым. Мария
Кожевникова вызвала восхищение поклонников, растроганных отношениями пары.
Актриса обычно скрывает
своего избранника от посторонних глаз. Сейчас она решила сделать подписчикам
подарок – приоткрыть завесу личной жизни.
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