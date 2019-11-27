Звезда сериала Универ поделилась в соцсети редким фото со своим избранником бизнесменом Евгением Васильевым. Мария Кожевникова вызвала восхищение поклонников, растроганных отношениями пары.

Звезда сериала "Универ" поделилась в соцсети редким фото со своим избранникомбизнесменом Евгением Васильевым. МарияКожевникова вызвала восхищение поклонников, растроганных отношениями пары.Актриса обычно скрываетсвоего избранника от посторонних глаз. Сейчас она решила сделать подписчикамподарок – приоткрыть завесу личной жизни.Материал дополняется