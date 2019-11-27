Телеведущая Ксения Бородина поделилась новым снимком в своем инстаграм-аккаунте. Она показала, как и с кем провела вечер.

Телеведущая Ксения Бородина поделилась новым снимком в своем инстаграм-аккаунте. Она показала, как и с кем провела вечер.На фото звезда позирует вместе со своей матерью Инной Булатовной. Обе одеты очень экстравагантно. На Ксении красное платье с узором и ботфорты на высоком каблуке. Ее родительница предпочла короткое платье черного цвета и ботинки на шнуровке на плоской подошве.Родственницы пришли посмотреть постановку в столичном театре Наций. "С мамулей на спектакль "Дядя Ваня". Кто смотрел, делитесь впечатлениями ♥️", – подписала пост светская львица.Поклонники отметили, что обе женщины выглядят безупречно. Кроме того, многие подчеркнули, что родительнице Бородиной удалось сохранить молодость. "Шикарная мама👌🏻 очень приятно на вас смотреть😉", "Когда и дочь, и мама – стильные и ухоженные женщины🌷", "Ксения, ты красотка, а мама вообще восхитительно выглядит👍🌸", "Вы с мамой огонь😍👍", "Ух, какие модницы", – восторгались обожатели.26 Ноя 2019 в 7:53 PST"Как две подружки!" – заявил подписчик.Отметим, что с родным отцом телеведущей Инна Булатовна развелась, еще когда Ксения была маленькой. Год назад Ким Амоев скончался. Сейчас мать Бородиной замужем за итальянским бизнесменом.