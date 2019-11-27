В Москве проходит матч пятого круга Лиги чемпионов в группе D между Локомотивом и немецким Байером. После первых 45 минут впереди гости. Единственный мяч в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов.

В Москве проходит матч пятого круга Лиги чемпионов в группе D между "Локомотивом" и немецким "Байером". После первых 45 минут впереди гости. Единственный мяч в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов."Локомотив" очень активно начал матч. На 8 минуте Алексей Миранчук реализовал выход один на один с Лукашем Градецким, но боковой судья поднял вверх флажок. Гол не был засчитан из-за положения вне игры у Миранчука. Через несколько минут Гжегож Крыховяк едва не пробил Градецкого. Вратарь гостей с большим трудом остановил мяч на линии ворот.Но первый же угловой у ворот "Локомотива" обернулся голом. На 11 минуте Эдер неудачно вынес мяч из штрафной, попал в Жемалетдинова, и мяч от Рифата залетел в ворота. "Локомотив" не сдался. Подопечные Юрия Семина играли активнее и острее. Но первый тайм завершился с результатом 1:0 в пользу гостей.