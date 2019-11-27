Ранним утром 27 ноября стало известно о совместном заявлении министров иностранных дел четырех стран – Украины, Эстонии, Литвы и Швеции. В России над их требованием предоставить беспрепятственный проход в Азовском море только посмеялись.

Ранним утром 27 ноября стало известно о совместном заявлении министров иностранных дел четырех стран – Украины, Эстонии, Литвы и Швеции. В России над их требованием предоставить беспрепятственный проход в Азовском море только посмеялись.В заявлении глав внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции содержатся требования к России по обеспечению "беспрепятственного доступа" в украинские порты в Азовском море. Подобные претензии выглядят удивительно для тех, кто знаком с происходящим."Глупая ситуация: а кто им запрещал в Азовское море входить? Это очередная ложь и провокация киевской власти", – цитирует телеканал "" политолога Олега Глазунова. В эфире радио Sputnik эксперт заметил, что подобный выпад укладывается в общее русло антироссийской риторики Запада, привыкшего бросаться голословными обвинениями. Инициатором же конкретно этой провокации, судя по всему, выступил Киев."Это информационная атака на Россию с целью выставить ее в неприглядном виде", – уверен Глазунов.Претензии глав дипломатии четырех стран удивили и члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова. "Если по сути заявления, то никаких препятствий по Керченскому проливу как гражданских, так и военных судов нет. Просто надо это делать по установленным нормам", – цитирует сенатора. Он напомнил, что правила были установлены еще до 2014 года.С юмором к озвученным требованиям отнеслись в Сети. "Самое беспроигрышное дело – требовать то, что и так есть", – цитирует "" блогера "Голос Мордора". Другие комментаторы предположили, что все это было затеяно лишь для того, чтобы позже объявить, дескать, Россия сдалась под их давлением.