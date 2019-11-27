Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Значение известной пословицы хорошо применимо к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Россия спонсировала экономику соседней республики все время ее независимости, но благодарности Москва не получила. Вместо интеграции с Россией Минск продвигает проект, который сблизит страну с Западом.

Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Значение известной пословицы хорошо применимо к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Россия спонсировала экономику соседней республики все время ее независимости, но благодарности Москва не получила. Вместо интеграции с Россией Минск продвигает проект, который сблизит страну с Западом.До конца года между Белоруссией, Польшей и Украиной пройдутпереговоры по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря, объявилив Минске. Новый путь из варяг в греки официально называется проект Е40.Общая длина судоходного маршрута составит две тысячикилометров. Водный путь объединит Днепр, Припять, Буг и Вислу. Таким образомбудет создан кратчайший путь из Балтийского в Черное море. По нему будут осуществлятьсяпассажирские и грузовые перевозки.Активным сторонником проекта является президент БелоруссииАлександр Лукашенко. По мнению экспертов, новый маршрут принесет Минску 8миллионов долларов в год. "Регион вокруг Припяти в Белоруссии очень выиграет,Мозырский завод получит большой толчок, Брест", – сказал украинский экономистВладислав Талах в интервью телеканалу "Белсат"При этом Запад рассматривает Е40 через призму геополитики.По мнению тамошних экспертов, проект даст толчок для евроинтеграции Белоруссиии отрыву ее от России.Еще в 2017 году проект обсуждался на встрече и тогдашнего президента Белоруссии Петра Порошенко. А в октябре 2019года Батька поднял вопрос на переговорах с новым лидером Незалежной ВладимиромЗеленским.Напомним, 8 декабря Владимир Путин идолжны подписать документы о дальнейшей интеграции двух стран. Но экспертысомневаются, что к этому времени сторонам удастся разрешить все спорныевопросы. Параллельно Минск активно налаживает контакты с Брюсселем иВашингтоном.