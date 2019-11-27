Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Значение известной пословицы хорошо применимо к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Россия спонсировала экономику соседней республики все время ее независимости, но благодарности Москва не получила. Вместо интеграции с Россией Минск продвигает проект, который сблизит страну с Западом.
Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Значение известной пословицы хорошо применимо к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Россия спонсировала экономику соседней республики все время ее независимости, но благодарности Москва не получила. Вместо интеграции с Россией Минск продвигает проект, который сблизит страну с Западом.
До конца года между Белоруссией, Польшей и Украиной пройдут
переговоры по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря, объявили
в Минске. Новый путь из варяг в греки официально называется проект Е40.
Общая длина судоходного маршрута составит две тысячи
километров. Водный путь объединит Днепр, Припять, Буг и Вислу. Таким образом
будет создан кратчайший путь из Балтийского в Черное море. По нему будут осуществляться
пассажирские и грузовые перевозки.
Активным сторонником проекта является президент Белоруссии
Александр Лукашенко. По мнению экспертов, новый маршрут принесет Минску 8
миллионов долларов в год. "Регион вокруг Припяти в Белоруссии очень выиграет,
Мозырский завод получит большой толчок, Брест", – сказал украинский экономист
Владислав Талах в интервью телеканалу "Белсат"
При этом Запад рассматривает Е40 через призму геополитики.
По мнению тамошних экспертов, проект даст толчок для евроинтеграции Белоруссии
и отрыву ее от России.
Еще в 2017 году проект обсуждался на встрече и тогдашнего президента Белоруссии Петра Порошенко. А в октябре 2019
года Батька поднял вопрос на переговорах с новым лидером Незалежной Владимиром
Зеленским.
Напомним, 8 декабря Владимир Путин и
должны подписать документы о дальнейшей интеграции двух стран. Но эксперты
сомневаются, что к этому времени сторонам удастся разрешить все спорные
вопросы. Параллельно Минск активно налаживает контакты с Брюсселем и
Вашингтоном.