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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2019-lyudi-byli-v-uzhase-pochemu-sorvalos-vystuplenie-iriny-allegrovoj.html" target="_blank">Люди были в ужасе: почему сорвалось выступление Ирины Аллегровой</a> - На днях в Мурманске должна была выступить Ирина Аллегрова. Но когда зрители пришли к к концертному залу, то двери оказались заперты.