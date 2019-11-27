Мария Кожевникова – настоящий пример для подрожания. Она не тольео талантливая актриса, но и прекрасная мать для своих трех сыновей – Ивана, Максима и Василия.

Мария Кожевникова – настоящий пример для подрожания. Она не тольео талантливая актриса, но и прекрасная мать для своих трех сыновей – Ивана, Максима и Василия.Накануне артистка опубликовала пост в своем Инстаграм-аккаунте, в котором рассказала о случившейся беде. Ее старшие мальчики серьезно заболели. Мария уверена, что во всем виноват новый вирус.У Максима и Ивана уже несколько дней подряд держится высокая температура. При этом никакие жаропонижающие не помогают. Более того, не помогают и средства, которые знаменитость привозить из-за границы. Хотя они все сделаны на основе натуральных компонентов, без химии."Ощущение, что эти вирусы специально разрабатывают и "выпускают", – заявила телезвезда.26 Ноя 2019 в 7:19 PSTКроме того, светская львица публично извинилась перед всеми организаторами премий и мероприятий, которые онаобещала посетить. Мария призналась, что очень надеется на понимание с их стороны."Я сейчас больше нужна сыновьям", – отметила переживающая мать.Кожевникова предупредила всех мамочек тщательно следить за своими малышами. По возможности не появляться в общественных местах.