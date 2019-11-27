Дима Билан – один из самых богатых артистов на российской эстраде. В конце прошлого года он находился на седьмой строчке рейтинга Forbes 50 знаменитостей шоу-бизнеса и спорта с доходом в 7,7 млн долларов. Но заработанные деньги он тратит не только на себя – занимается благотворительностью, помогает родителям. Например, он уже несколько раз улучшал их жилищные условия.

Дима Билан – один из самых богатых артистов на российской эстраде.В конце прошлого года он находился на седьмой строчке рейтинга Forbes "50 знаменитостей шоу-бизнеса и спорта" с доходом в 7,7 млн долларов. Но заработанные деньги он тратит не только на себя – занимается благотворительностью, помогает родителям. Например, он уже несколько раз улучшал их жилищные условия.Билан перевез родителей из Кабардино-Балкарии края в Москву еще в 2010-м – купил им квартиру в Коломне. А недавно приобрел папе и маме дом недалеко от Москвы, где они сейчас и живут вместе с собакой Диной. Но им двигало вовсе не желание постоянного общения и встреч, как может показаться!.."Я уехал из дома очень рано и с 16 лет жил один, – рассказал Билан за кулисами премии "Золотой граммофон". – Поэтому у меня нет ощущения, что мы с родителями обязательно должны быть рядом. Просто для меня удобнее и спокойнее, если они находятся близко".Территориальная близость, впрочем, вовсе не значит, что мама, например, может в любой момент навестить зазвездившегося сына. "Без спроса ко мне никто никогда не ходит", – рассказал певец о странных отношениях с родителями.Ранее был возмущен нездоровым интересом прессы к его личной жизни. "Почему вас так интересует, с кем человек спит?! – взвился артист. – Вам не все равно? Мне вот плевать на вашу личную жизнь! Да и вообще, я интересуюсь, о чем думает человек, а не с кем он в постели. Вы же меня постоянно этим вопросом донимаете. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель! У меня все в порядке с личной жизнью!"