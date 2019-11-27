Ученые из Американской ассоциации сердца рассказали о пользе регулярного голодания. По результатам их исследования выяснилось, что подобная практика может значительно улучшить качество жизни.

Ученые из Американской ассоциации сердца рассказали о пользе регулярного голодания. По результатам их исследования выяснилось, что подобная практика может значительно улучшить качество жизни.Обычно, при слове "голодание" появляются дурные ассоциации. Привычка к благам цивилизованной нормальной жизни давит на нас, создавая впечатление, будто бы голодать могут только малоимущие или же больные люди. Чего только стоят постоянный поток новостей о погибших от анорексии (психическое заболевание, характеризующееся осознанным отказом от пищи – прим.ред.) девушках? Якобы не смогли остановиться в своем желании стать красивыми.Тем не менее оказалось, что лечебное голодание действительно может принести пользу человеческому организму. Эксперты провели исследование более, чем на двух тысячах человек, сообщает . Все подопытные прошли через катетеризацию и находились под постоянным наблюдением врачей в течение четырех с половиной лет, уточняет издание .Из всего количество испытуемых 389 человек практиковали регулярное голодание, на что ученые обратили особо пристальное внимание. Выяснилось, что у этих людей смертность была на 45% ниже, чем у остальных, передает . Что касается статистики заболеваний сердечно-сосудистой системы, то эксперты пришли просто к ошеломляющим результатам – у голодающих риск получить сердечный приступ ниже, чем у неголодающих на 71%."Это очень интересно… это более глубокий эффект, чем мы ожидали", – передает слова исследователя Бенджамина Хорн телеканал "". Впрочем, специалисты подчеркнули, что для более точной оценки необходимо провести более долгосрочные исследования.