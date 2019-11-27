Светящаяся и мерцающая разметка появилась на федеральной трассе под Воронежем. Это один из самых опасных участков. Если эксперимент признают успешным, то опыт используют уже на всей территории России.

Светящаяся и мерцающая разметка появилась на федеральной трассе под Воронежем. Это один из самых опасных участков. Если эксперимент признают успешным, то опыт используют уже на всей территории России.Кадры этого года. 166-й километр трассы Курск – Воронеж. Очередное ДТП с многочисленными жертвами. Этот участок дороги среди местных водителей называют смертоносным. Меньше, чем за год – более десятка погибших.Особенность трассы – "виляющие" полосы. В ночное время они особо опасны. Даже дорожная разметка не всегда спасает. Недостаток освещения. На подобных участках, по России их сотни, водители буквально вылетают в кювет.Красота — экспериментальная. Пока экспериментальная, впоследствии начнет появляться на самых опасных участках российских дорог. Одна из первых – как раз в Воронежской области. Три километра мерцающей светодиодной подсветки, которую уже окрестили "взлётной полосой". Такие видео периодически начинают появляться в Интернете из Орловской, Курской, Тульской областей."В Европе, Америке используют обычно световозвращающие катафоты, а вот диодных не видел, только в России они появляются сейчас", — отметил Леонид Голованов, автоэксперт.Тип разметки выбирали с учетом особенностей дорог и инфраструктуры районов, где проходят опасные участки. Остановились на встраиваемых модулях, работающих от солнечных батарей. Светодиодные светильники работают от накопленной за день энергии солнца.По сравнению с катафотами, маячки встраиваются в покрытие и не вызывают помех передвижения и обслуживания дороги.В следующем году футуристического вида разметка появится и в других регионах. Сейчас задача – составить список особо аварийных участков, которые нуждаются во внедрении такой системы освещения. А ее эффективность покажет статистика ДТП, количество которых в перспективе должно снизиться в разы.