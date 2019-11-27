Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси просил нападающего Пари Сен-Жермен Неймара вернуться обратно в каталонский клуб. Это произошло после вылета каталонцев из Лиги чемпионов-2018/19.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси просил нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара вернуться обратно в каталонский клуб. Это произошло после вылета каталонцев из Лиги чемпионов-2018/19."Только вместе мы сможем выиграть Лигу чемпионов, — обращался Месси к своему бывшему партнеру по "Барсе", слова которого приводит France Football. – Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, а ты займешь мое место"."Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского нападающего. А накануне строптивый форвард отказался поставить подпись под новым контрактом с парижанами. Сам игрок не скрывает – он хочет вернуться в "Барселону".