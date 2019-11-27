Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, в результате он и его коллега Надежда Бабченко продолжат работу в центре.

Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, в результате он и его коллега Надежда Бабченко продолжат работу в центре.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее сообщалось о том, что оба врача были уволены из НМИЦЗД из-за того, что они были переведены на четверть ставки, но затем появился новый специалист, с появлением которого наличие совместителей было признано нецелесообразным. Кроме того, медики лечили детей по собственному протоколу, используя препарат алемтузумаб.