В Донбассе в районе посёлка Золотое завершили разминирование территории - этим занимались весь последний месяц. Ранее демонтировали фортификационные сооружения и другие объекты военного назначения. Теперь все действия по разведению сил официально завершены. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила окончание работ.

В Донбассе в районе посёлка Золотое завершили разминирование территории — этим занимались весь последний месяц. Ранее демонтировали фортификационные сооружения и другие объекты военного назначения. Теперь все действия по разведению сил официально завершены. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила окончание работ.Миссия ОБСЕ проверяет, как выполняются договоренности в местах разведения сторон. Здесь, на мосту у Станицы Луганской сейчас много гражданских. Вот сотрудники ОБСЕ идут через мост на украинскую сторону. Люди именно здесь пересекают линию соприкосновения. Движение двустороннее.Международная организация фиксирует — нарушений здесь нет. Из Станицы Луганской кортеж ОБСЕ направляется в поселок Золотое, где ещё один район разведения сил.На этом участке разминирование завершено. Взрывоопасные предметы убраны. И даже деревья и кусты спилены, сейчас их сжигают, чтобы и обочины были полностью безопасны."Сложно было из-за того, что территория сильно заросла. Было много боеприпасов разного типа и минные заграждения украинские", — поясняет Дмитрий Кабыщенко, руководитель группы разминирования МЧС ЛНР.Именно сегодня в ЛНР завершены все работы, которые проводились у станицы Луганской и возле посёлка Золотое в течение месяца.Теперь здесь ждут следующего шага — переговоров о мире.