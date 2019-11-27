На Украине сделали важное заявление о переправе через Керченский пролив. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Юрий Романенко пригрозил взорвать Крымский мост.

На Украине сделали важное заявление о переправе через Керченский пролив. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Юрий Романенко пригрозил взорвать Крымский мост.Киев пойдет на радикальные меры, если Москварешит реанимировать проект Новороссия и расширить территории, подконтрольныеополчению Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил генерал вэфире телеканала UATV.Романенко отметил, что Россия вынашивала несколько плановзахвата юго-восточных территорий Украины. Таким образом Москва намереваласьсоздать сухопутный коридор в Крым, но постройка Крымского моста помоглачастично решить проблему доступности полуострова, сказал он.Если Россия решит реанимировать проект Новороссия, тоУкраина уничтожит Крымский мост ракетным или авиационным ударом, предупредилбывший заместитель главы Генштаба ВСУ. Он назвал переправу "достаточноуязвимой целью".Крымский мост для украинцев словно кость в горле.Уничтожить переправу тамошние горячие головы грозятся с ее открытия в маепрошлого года.Недавно в Сети появился ролик с новой противокорабельнойракетой "Нептун". Разработка может нанести непоправимый ущерб, уверяют в Киеве.Напомним, в конце года по переправе пройдут первые поезда.Запуск железнодорожного сообщения между полуостровом и "большойземлей" намечен на 23 декабря. На начальном этапе поезда по свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем и Севастополем. Затембудут открыты другие маршруты.