Британская модель Деми Роуз продолжает эпатировать своих поклонников. Вот и в этот раз девушка обнажила все свои прелести.

Британская модель Деми Роуз продолжает эпатировать своих поклонников. Вот и в этот раз девушка обнажила все свои прелести.Девушка показала себя во всей красе. Что ни говори, а посмотреть действительно есть на что. На опубликованных в ее личном микроблоге снимках Деми позирует на фоне живописного заката в одних трусиках. Вечерний рассеянный свет как нельзя лучше акцентирует внимание на всех "достопримечательностях" модели.Кроме того, впечатляют кадры, где британская красотка стоит под водой. Капли стекают по загорелой коже и по длинной роскошной шевелюре Роуз, играя отблесками в ярком персиковом свете заходящего солнца. Любопытно, что такой фотосессией модель решила отпраздновать новую покоренную вершину. Она отметила, что сейчас на ее страницу в социальной сети "Инстграм" подписано 11 миллионов человек."Попробуй радугу! (П.с.: только что отметила 11 миллионов подписчиков, люблю вас)", – написала Деми. Текст она сопроводила забавными смайликами в виде радуги и сердечка.25 Ноя 2019 в 8:52 PSTВ свою очередь поклонники не смогли пройти мимо зачаровывающих снимков. На девушку обрушился целый шквал комментариев положительной направленности. Многие заметили, что красотка выглядит по-настоящему сексуально и роскошно. Кроме того, пользователи посоветовали Деми приглядеться к фотографу, который и сделал несколько кадров, отмечает ."Это фото великолепно – королева в комплекте", "Выглядит так, словно ты на другой планете. И ты сама неземная", "Кроме шуток, ты должна встречаться со своим фотографом", – высказались комментаторы.