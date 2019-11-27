Дефицит офисных площадей в Москве сохранится до 2022 года, именно тогда запланирован ввод рекордного объема предложения - 1,2 млн кв м, рассказал журналистам руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Константин Лосюков.

По данным аналитиков, в прошлом году спрос на московские офисы составил 604 тыс кв м, новое предложение – 125 тыс кв м. В этом году поглощение составило - 675 тыс кв м, ввод вырос (вырастет) в три раза - до 418 тыс кв м. Доля свободных площадей на рынке офисов продолжает снижаться. Сейчас она составляет 9-12%. Показатель на уровне 10% считается равновесным. Все, что ниже этой цифры становится рынком арендодателя, и приводит к росту ставок, пояснил эксперт. В некоторых локациях уже отмечается дефицит: например, район Павелецкой, Белорусской. Многие арендаторы переходят на предварительные договора аренды – заключают их еще на этапе строительства объекта."Те тренды, которые существуют сейчас на рынке, сохранятся до 2022 года. Спрос будет превышать новое предложение, вакансии будут сокращаться, ставки расти. В 2022 году картина поменяется, потому что на этот год намечен большой объем ввода офисных площадей – около 1,2 млн кв м", - отметил Константин Лосюков.По его словам, если практика предварительных сделок не закрепится, то рынок ждет резкое, почти шоковое увеличение доли офисов в классе А, на который придется 90% вводимых площадей в 2022 году.