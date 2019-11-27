Международное агентство Resonance Consultancy составило рейтинг лучших городов мира.

Особенно эксперты отметили Лужники, парк Зарядье, столичные музеи, креативные городские пространства и программу Моя улица. Об этом журналистам рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Он отметил, что нахождение столицы на столь высоких позициях мировых рейтингов вызывает чувство гордости и радости.Это значит, что мы объективно движемся в правильном направлении. Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов: от комфортной среды до знаковых мест, куда попало Зарядье, и до местных заведений, — заявил Кузнецов.Главный архитектор столицы уверен, что этот результат — не последняя победа Москвы на международной арене.Отмечается, что первое место в рейтинге занял Лондон. За ним, вплоть до Москвы на шестой строчке, идут Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона.