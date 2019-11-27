Москвичка рассказала, как кальянные вербуют девушек для развода клиентов. Героиня данной истории наткнулась на любопытную вакансию в Сети. По данным телеграм-канала Mash, искали хостес в ..

Москвичка рассказала, как кальянные вербуют девушек для развода клиентов. Героиня данной истории наткнулась на любопытную вакансию в Сети.По данным телеграм-канала Mash, искали хостес в бар-ресторан, девушка решила попробовать. Бар оказался кальянной на Новинском бульваре. Там и объяснили, что к чему: нужно регистрироваться на сайте знакомств и звать парней на свидания в это самое место. Девушка отказалась работать, но в заведении все же побывала. По ее словам, там приглушенный свет, стоят столики и нет кухни и меню.Клиентам позиции просто озвучивали – без цен и подробностей. Позже одураченным гражданам приносили счет на круглую сумму. Многие клиенты терялись и платили за неоправданно дорогие услуги.