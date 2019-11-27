Совершить путешествие в советское прошлое приглашает Тимофей Козин, автор проекта "Ретро-склад". Почему он сам сделал остановку во Владимире?

Совершить путешествие в советское прошлое приглашает Тимофей Козин, автор проекта "Ретро-склад". Почему он сам сделал остановку во Владимире? И как рассмотреть историю в деталях? Об этом- в репортаже Марии Платанюк.В его владениях все вещи - с историей. И о "биографии" каждой Тимофей Козин готов рассказать. Тысячи предметов, собранных по всей стране. От Ленинградской области до Иркутской. Увлечению раритетами много лет. Семья всегда поддерживала интерес Тимофея.Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Мы ходили к бабушкам, к дедушкам, видели жернова. Я просто интересовался, что это. И сам интерес был - это раскрытие истории, для чего это использовалось.»Депо - словно портал в прошлое. Дореволюционная кладка в арках, панно с изображением вождя на фронтальной стене. Сплав эпох. История, которая осязаема. Тимофей Козин родился в Сибири, жил в Санкт-Петербурге. Колесит по всей России. И не скрывает: остановку в историческом городе во многом сделал именно из-за этого здания.Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Если бы я не попал сюда, я бы не остался во Владимире. Заехал совершенно случайно. Приехал-уехал. Но сейчас уже стою 3 года в этом депо.»Он скромно называет проект ретро-складом. Но по большому счёту- это целый город. Со своей географией и топонимикой. Улицы Школьная, Заводская, Стеклянный переулок... Любителям старины есть где задержаться.«Это планируется не улица, это самый основной проспект, и от него будут расходиться улицы... Как он называется? Ну, название мы ещё не придумали. Наверное, Владимирский.»Почтовые ящики советского образа, лыжи, плакаты и чемоданы, швейные машины и фотоаппараты , мебель, посуда. Тимофей рассказывает: в "круговороте" удивительных вещей всё-таки у него есть три страсти. Фарфор, детские металлические машинки и техника. Этот экспонат, к примеру, найден в Краснодаре, отреставрирован в Белгороде. Когда-то мотоцикл принадлежал ветерану Великой Отечественной войны.Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Состояние нового. 102 километра пробега. Он действительно рабочий. На ходу. Хоть сейчас заводи. И можно ехать. Марка МТ-9 «Днепр».»Весной Тимофей планирует привезти и коллекцию старых автомобилей. Прогулки на них для владимирцев - тоже в планах.Мария Платанюк. корреспондент: «В каждом из уголков этого удивительного города впору снимать эпизоды фильмов. Вот, к примеру, готовая декорация старой лавки. Где от каждого из предметов веет ностальгией. Такие весы и гири, наверняка, помнят большинство владимирцев. Неотъемлемый атрибут советского прошлогою»Можно ли сравнить поиск раритетов с «охотой»? Отчасти справедливо, замечает Тимофей. Свой проект он делает с душой и азартом. Пополняя день ото дня огромную коллекцию.Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Это определённый адреналин. Каждый по-своему получает адреналин, мы получаем адреналин, собирая старьё и узнавая больше о его истории.»У Тимофея много идей. Железнодорожное депо он мечтает сделать площадкой "особого формата". Старт- в конце декабря. Свободный вход, интересные экскурсии для взрослых и школьников, чашечка кофе или стакан советского лимонада. А также выставки, интерактив и аукционы. Ностальгические фотосессии и просто небольшое путешествие. Назад в СССР. Наглядный урок истории от человека, который привык рассматривать прошлое "в деталях".Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".страницы проекта в соцсетях: ;