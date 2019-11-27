Совершить путешествие в советское прошлое приглашает Тимофей Козин, автор проекта "Ретро-склад". Почему он сам сделал остановку во Владимире?
Совершить путешествие в советское прошлое приглашает Тимофей Козин, автор проекта "Ретро-склад". Почему он сам сделал остановку во Владимире? И как рассмотреть историю в деталях? Об этом- в репортаже Марии Платанюк.
В его владениях все вещи - с историей. И о "биографии" каждой Тимофей Козин готов рассказать. Тысячи предметов, собранных по всей стране. От Ленинградской области до Иркутской. Увлечению раритетами много лет. Семья всегда поддерживала интерес Тимофея.
Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Мы ходили к бабушкам, к дедушкам, видели жернова. Я просто интересовался, что это. И сам интерес был - это раскрытие истории, для чего это использовалось.»
Депо - словно портал в прошлое. Дореволюционная кладка в арках, панно с изображением вождя на фронтальной стене. Сплав эпох. История, которая осязаема. Тимофей Козин родился в Сибири, жил в Санкт-Петербурге. Колесит по всей России. И не скрывает: остановку в историческом городе во многом сделал именно из-за этого здания.
Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Если бы я не попал сюда, я бы не остался во Владимире. Заехал совершенно случайно. Приехал-уехал. Но сейчас уже стою 3 года в этом депо.»
Он скромно называет проект ретро-складом. Но по большому счёту- это целый город. Со своей географией и топонимикой. Улицы Школьная, Заводская, Стеклянный переулок... Любителям старины есть где задержаться.
«Это планируется не улица, это самый основной проспект, и от него будут расходиться улицы... Как он называется? Ну, название мы ещё не придумали. Наверное, Владимирский.»
Почтовые ящики советского образа, лыжи, плакаты и чемоданы, швейные машины и фотоаппараты , мебель, посуда. Тимофей рассказывает: в "круговороте" удивительных вещей всё-таки у него есть три страсти. Фарфор, детские металлические машинки и техника. Этот экспонат, к примеру, найден в Краснодаре, отреставрирован в Белгороде. Когда-то мотоцикл принадлежал ветерану Великой Отечественной войны.
Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Состояние нового. 102 километра пробега. Он действительно рабочий. На ходу. Хоть сейчас заводи. И можно ехать. Марка МТ-9 «Днепр».»
Весной Тимофей планирует привезти и коллекцию старых автомобилей. Прогулки на них для владимирцев - тоже в планах.
Мария Платанюк. корреспондент: «В каждом из уголков этого удивительного города впору снимать эпизоды фильмов. Вот, к примеру, готовая декорация старой лавки. Где от каждого из предметов веет ностальгией. Такие весы и гири, наверняка, помнят большинство владимирцев. Неотъемлемый атрибут советского прошлогою»
Можно ли сравнить поиск раритетов с «охотой»? Отчасти справедливо, замечает Тимофей. Свой проект он делает с душой и азартом. Пополняя день ото дня огромную коллекцию.
Тимофей Козин, коллекционер, автор проекта «Ретро-склад»: «Это определённый адреналин. Каждый по-своему получает адреналин, мы получаем адреналин, собирая старьё и узнавая больше о его истории.»
У Тимофея много идей. Железнодорожное депо он мечтает сделать площадкой "особого формата". Старт- в конце декабря. Свободный вход, интересные экскурсии для взрослых и школьников, чашечка кофе или стакан советского лимонада. А также выставки, интерактив и аукционы. Ностальгические фотосессии и просто небольшое путешествие. Назад в СССР. Наглядный урок истории от человека, который привык рассматривать прошлое "в деталях".
Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".
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