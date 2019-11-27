Актриса Агата Муцениеце смутила поклонников свежим фото. Беременную знаменитость засняли в секс-шопе.

Актриса Агата Муцениеце смутила поклонников свежим фото. "Беременную" знаменитость засняли в секс-шопе.В "Сторис" личного "Инстаграм" артистка опубликовала снимок.Она позирует на фоне стеллажей с фаллоимитаторами. Агата Муцениеце пристальносмотрит в объектив камеры и обнимает руками большой живот.Как оказалось, знаменитости досталась роль беременнойдевушки в фильме Оксаны Михеевой "Скелет". Агата Муцениеце работает надкартиной вместе с Марией Голубкиной, Олесей Судзиловской, Михаилом Пореченковым,Анной Чуриной, Андреем Мерзликиным.Отметим, что Агате в роль будущей матери вжиться былонесложно, ведь сама она уже дважды мама. У артистки подрастает семилетний сынТимофей и трехлетняя дочка Мия. Знаменитость родила отпрысков от любимого мужаактера Павла Прилучного.Ранее в интервью признавалась, что супругнастаивает на третьем малыше, однако вновь стать матерью она не готова. По мнениюактрисы, ребенок – это большая ответственность. Детей мало только одевать икормить, им необходимы любовь, внимание и поддержка. Учитывая, что у артистки иее мужа плотный рабочий график, найти время для еще одного ребенка пока тяжело.Между тем не отрицает, что когда-нибудь онасозреет для третьей беременности и вновь станет родителем. Тем более загородныйдом, в котором она живет с семьей, позволяет обустроить еще одну детскую.