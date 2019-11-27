Актриса Агата Муцениеце смутила поклонников свежим фото. Беременную знаменитость засняли в секс-шопе.
Актриса Агата Муцениеце смутила поклонников свежим фото. "Беременную" знаменитость засняли в секс-шопе.
В "Сторис" личного "Инстаграм" артистка опубликовала снимок.
Она позирует на фоне стеллажей с фаллоимитаторами. Агата Муцениеце пристально
смотрит в объектив камеры и обнимает руками большой живот.
Как оказалось, знаменитости досталась роль беременной
девушки в фильме Оксаны Михеевой "Скелет". Агата Муцениеце работает над
картиной вместе с Марией Голубкиной, Олесей Судзиловской, Михаилом Пореченковым,
Анной Чуриной, Андреем Мерзликиным.
Отметим, что Агате в роль будущей матери вжиться было
несложно, ведь сама она уже дважды мама. У артистки подрастает семилетний сын
Тимофей и трехлетняя дочка Мия. Знаменитость родила отпрысков от любимого мужа
актера Павла Прилучного.
Ранее в интервью признавалась, что супруг
настаивает на третьем малыше, однако вновь стать матерью она не готова. По мнению
актрисы, ребенок – это большая ответственность. Детей мало только одевать и
кормить, им необходимы любовь, внимание и поддержка. Учитывая, что у артистки и
ее мужа плотный рабочий график, найти время для еще одного ребенка пока тяжело.
Между тем не отрицает, что когда-нибудь она
созреет для третьей беременности и вновь станет родителем. Тем более загородный
дом, в котором она живет с семьей, позволяет обустроить еще одну детскую.