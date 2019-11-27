В состав сборной по лыжным гонкам на первый этап Кубка Мира вошел муромлянин - инструктор Спортивной школы "Ока" Иван Якимушкин.

В состав сборной по лыжным гонкам на первый этап Кубка Мира вошел муромлянин - инструктор Спортивной школы "Ока" Иван Якимушкин.Состав сборной определили в результате контрольных стартов - о них сообщила председатель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Этап Кубка Мира в Руке пройдет с 29 ноября по 1 декабря. В программе - классический спринг, гонка классическим стилем и пасьют.