Торжественная церемония, закрывающая год музея пройдет 3 декабря. А пока - на Государевом дворе собрались школьники.

Торжественная церемония, закрывающая год музея пройдет 3 декабря. А пока - на Государевом дворе собрались школьники. Для ребят музейщики устроили исторический конкурс.В первом туре соревновались ученики 3-4 классов, во втором - старшеклассники. Вопросы по истории музея и Слободы, музейные профессии и важные экспонаты, история города Александров. Чтобы найти ответы, школьникам пришлось поработать - много читать, ходить на экскурсии, расспрашивать специалистов. Победа досталась команде "МЫ" из гимназии №2. Всего в конкурсе приняли участие игроки из 7-ми школ.Ирина Максимова, наставник команды «ИРВИКИ», школа №4: «Участие в таких конкурсах дает, конечно, очень много. Это прежде всего история, история нашего родного края. Сейчас дети очень много всего знают, но не знают вот этой вот истории нашей. И нужно конечно, приобщать - тем более, мы живем в таком удивительном крае.»