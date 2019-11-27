Чуть больше года назад в Прямом эфире рассказали о резонансном происшествии в подмосковном Орехово-Зуеве. Екатерина Шакирова вместе с 3-летней дочкой Алиной была вынуждена сбегать от мужа-тирана по веревке из простыней. Теперь она пытается вернуть мужа и устраивает скандалы его новой любовнице.

Чуть больше года назад в "Прямом эфире" рассказали о резонансном происшествии в подмосковном Орехово-Зуеве. Там 25-летняя (на тот момент) Екатерина Шакирова вместе с 3-летней дочкой Алиной была вынуждена сбегать от "мужа-тирана" Сергея Иванова по веревке, связанной из простыней.Спускаясь с 5 этажа, она упала и вместе с дочкой провела несколько месяцев в больнице.Алину за это время отправили в приют, но обещали вернуть, если Катя и Сергей докажут, что у них нормальная семья, и им можно доверить воспитание ребенка.Однако на днях Катю все-таки лишили родительских прав (Сергею Алина — не родная дочь). Оказалось, она даже не явилась в суд, где решался этот вопрос, сообщив, что у нее "обстоятельства".Тем временем, стало известно, что Шакирова страстно хочет вернуть Сергея.Он же за это время сменил нескольких женщин, и сейчас Катя борется за него с любовницей.Соседи рассказали, что разборки с криками, драками и матами у подъезда, где живет новая пассия Сергея, происходят регулярно.При этом сам Иванов говорит, что возвращаться к Кате не хочет – уверяет, что деспот в семье она, а не он, жалуется, что она его третирует, и одновременно гордится своим успехом у женщин.Шакирова же говорит, что любит его, а ради возвращения дочери готова простить Сергею все измены.Что это – "слепая" любовь, или расчет с целью вернуть дочь?Кто в этой паре на самом деле тиран, а кто — жертва? Какие "обстоятельства" помешали матери прийти на слушания, когда решался вопрос о судьбе дочери?Что рассказывают о поведении Кати соседи и нынешняя любовница Сергея?Какой диагноз ставят Иванову психологи? Стоит ли он того, чтобы за него бороться? И при каких условиях Катя может себе вернуть дочь?Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".