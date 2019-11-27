В здании Гоголь-центра в Басманном районе столицы был найден мужчина с серьезными травмами. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Отмечается, что мужчина работает машинистом ..

В здании "Гоголь-центра" в Басманном районе столицы был найден мужчина с серьезными травмами. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.Отмечается, что мужчина работает машинистом сцены в театре. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер.Проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты, передает агентство "Москва".