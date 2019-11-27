Парапсихолог Ксения Ужинцева в беседе с Дни.ру предсказала крах звездной чете. Она
считает, что Яна Рудковская задушила супруга-фигуриста своими эмоциями.
в беседе с "Дни.ру" предсказала крах звездной чете. Она
считает, что Яна Рудковская задушила супруга-фигуриста своими эмоциями.
По мнению эксперта, они небезразличны друг другу,
между продюсером и спортсменом есть сильное чувство. Проблема в том, что нет
контроля над своими эмоциями.
"Да, Яна Рудковская являлась для Евгения Плющенко эталоном
женщины, жены и матери их общего ребенка. Но ее поведение дало перенасыщение
эмоций, а желание "задушить партнера своей любовь" может привести к отвращению",
– заявила Ужинцева. По ее словам, изначально, все "измены" мужа были лишь
плодом ее фантазий.
Парапсихолог отметила, что Яна Рудковская бежит от
своих внутренних страхов. Оно и понятно: ведь в предыдущем браке с бизнесменом Виктором
Батуриным она пережила душевную боль, которая оставила в ее сознании незаживающую
рану.
18 Окт 2019 в 12:21 PDT
"Это мешает ей договориться в нынешних отношениях. В
настоящее время Яна Рудковская и Евгений Плющенко стараются просто произвести
впечатление, наделив друг друга необходимыми чертами. Яна из раза в раз желала
утопить партнера в инстинктивных желаниях, у нее есть и злость, и ревность. И в
какой-то момент их отношения зашли в тупик", – высказалась Ужинцева. Она
добавила, что фигурист устал от навязчивого внимания супруги.
"Была ли любовница? Да! Связь показывают с 2016 – 2017
годов. Евгений Плющенко достаточно долго пытался сохранить семью и договориться
с Яной Рудковской. Ее поведение само натолкнуло его на измену, цели рушить
семью у него не было", – заявила парапсихолог. Она полагает, что у спортсмена в
планах еще есть ребенок.
Публикация от (@plushenkoofficial) 10 Ноя 2019 в 10:44 PST
Высказалась Ужинцева и о причинах конфликта в семье
знаменитостей. "Они стали жить не "совместную жизнь", а каждый свою.
Перетягивание на себя одеяла и эгоцентризм Яны Рудковской привели к отдалению,
а затем и охлаждению Евгения Плющенко", – заявила эксперт.
Парапсихолог констатировала, что фигурист –
творческая натура и достаточно спокойный человек со своими убеждениями, готовый
идти на компромисс, но не полностью подстраиваться под желания и прихоти
партнера. Активная позиция же в отношениях достаточно долго
держала их на плаву.
8 Сен 2019 в 2:47 PDT
"Но, женщина должна оставаться женщиной – нежной и
ласковой, а она ломает мужчину под свои правила игры. Они заблудились в ролях,
стараясь соответствовать общепринятым идеальным представлениям о семье, и в
итоге зашли в тупик", – отметила Ужинцева. Она добавила, что сейчас плачевную
ситуацию остановит попытка сохранить отношения и защитить свою семью.
"Но взаимные претензии не поставят точку в конфликте
и партнеру рано или поздно надоест пребывать в состоянии вечного восхищения", -
поставила крест на браке и Евгения Плющенко собеседница "Дни.ру".