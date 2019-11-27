Парапсихолог Ксения Ужинцева в беседе с Дни.ру предсказала крах звездной чете. Она считает, что Яна Рудковская задушила супруга-фигуриста своими эмоциями.

в беседе с "Дни.ру" предсказала крах звездной чете. Онасчитает, что Яна Рудковская задушила супруга-фигуриста своими эмоциями.По мнению эксперта, они небезразличны друг другу,между продюсером и спортсменом есть сильное чувство. Проблема в том, что нетконтроля над своими эмоциями."Да, Яна Рудковская являлась для Евгения Плющенко эталономженщины, жены и матери их общего ребенка. Но ее поведение дало перенасыщениеэмоций, а желание "задушить партнера своей любовь" может привести к отвращению",– заявила Ужинцева. По ее словам, изначально, все "измены" мужа были лишьплодом ее фантазий.Парапсихолог отметила, что Яна Рудковская бежит отсвоих внутренних страхов. Оно и понятно: ведь в предыдущем браке с бизнесменом ВикторомБатуриным она пережила душевную боль, которая оставила в ее сознании незаживающуюрану.18 Окт 2019 в 12:21 PDT"Это мешает ей договориться в нынешних отношениях. Внастоящее время Яна Рудковская и Евгений Плющенко стараются просто произвестивпечатление, наделив друг друга необходимыми чертами. Яна из раза в раз желалаутопить партнера в инстинктивных желаниях, у нее есть и злость, и ревность. И вкакой-то момент их отношения зашли в тупик", – высказалась Ужинцева. Онадобавила, что фигурист устал от навязчивого внимания супруги."Была ли любовница? Да! Связь показывают с 2016 – 2017годов. Евгений Плющенко достаточно долго пытался сохранить семью и договоритьсяс Яной Рудковской. Ее поведение само натолкнуло его на измену, цели рушитьсемью у него не было", – заявила парапсихолог. Она полагает, что у спортсмена впланах еще есть ребенок.Публикация от (@plushenkoofficial) 10 Ноя 2019 в 10:44 PSTВысказалась Ужинцева и о причинах конфликта в семьезнаменитостей. "Они стали жить не "совместную жизнь", а каждый свою.Перетягивание на себя одеяла и эгоцентризм Яны Рудковской привели к отдалению,а затем и охлаждению Евгения Плющенко", – заявила эксперт.Парапсихолог констатировала, что фигурист –творческая натура и достаточно спокойный человек со своими убеждениями, готовыйидти на компромисс, но не полностью подстраиваться под желания и прихотипартнера. Активная позиция же в отношениях достаточно долгодержала их на плаву.8 Сен 2019 в 2:47 PDT"Но, женщина должна оставаться женщиной – нежной иласковой, а она ломает мужчину под свои правила игры. Они заблудились в ролях,стараясь соответствовать общепринятым идеальным представлениям о семье, и витоге зашли в тупик", – отметила Ужинцева. Она добавила, что сейчас плачевнуюситуацию остановит попытка сохранить отношения и защитить свою семью."Но взаимные претензии не поставят точку в конфликтеи партнеру рано или поздно надоест пребывать в состоянии вечного восхищения", -поставила крест на браке и Евгения Плющенко собеседница "Дни.ру".