В среду, 27 ноября, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро пассажир упал на рельсы. Поезда временно не следовали от станции Бульвар Дмитрия Донского до Пражской, передает ..

В среду, 27 ноября, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро пассажир упал на рельсы. Поезда временно не следовали от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской", передает "".Мужчина, упавший на пути, выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Движение составов на участке серой ветки восстановили, уточняет "Интерфакс".