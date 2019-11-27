С момента трагедии, случившейся на перевале Дятлова, прошло уже более полувека. Тем не менее, ученые до сих пор продолжают искать ответы на необъяснимые вещи.

С момента трагедии, случившейся на перевале Дятлова, прошло уже более полувека. Тем не менее, ученые до сих пор продолжают искать ответы на необъяснимые вещи.Автор книги "Тайна перевала Дятлова" Николай Андреев заявил, что в этой истории не обошлось без мистики. к такому выводу он пришел после того, как провел собственное расследование. Для этому ему пришлось пройти весь путь туристов-дятловцев.Писателю удалось установить, что на склоне, по которому в одних носках бежали молодые люди, много острых камней. При этом там почти отсутствует снег, который мог бы их припорошить. Соответственно, там просто невозможно передвигаться без обуви.Также Андреева смутил тот факт, что студенты с серьезными травмами смогли преодолеть глубокий, занесенный снегом овраг. Без снегоступов слишком велик риск провалиться по пояс."Так не должно было быть. Не должно, но случилось. Мистика", – утверждает автор книги.По мнению Николая, дятловцы от чего-то бежали. От того, что угрожало их жизням. Также он не исключает того, что причиной гибели молодых людей стали разборки внутри группы.