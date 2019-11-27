Чипировать всех собак и расширить список потенциально опасных пород - новый случай нападения бойцового пса в Москве вновь вызвал споры среди самих собаководов. Хозяева, которые выгуливали питбуля без поводка и намордника, отделались штрафом в две тысячи рублей. Пострадавшие такое наказание называют смехотворным.

Чипировать всех собак и расширить список потенциально опасных пород — новый случай нападения бойцового пса в Москве вновь вызвал споры среди самих собаководов. Хозяева, которые выгуливали питбуля без поводка и намордника, отделались штрафом в две тысячи рублей. Пострадавшие такое наказание называют смехотворным.Виктория Ворожищева гуляла с собакой, когда на них набросился соседский питбуль. По ее словам, здоровому человеку в голову вообще не придет, чтобы с такой собакой можно было гулять без поводка и без намордника. Прежде чем питбуля оттащили, тот укусил Викторию и загрыз ее шпица: "Два куска повезла в больницу и сказала: "Сшивайте", а они сказали, что сшивать уже нечего".Хозяева бойцовой собаки из квартиры не выходят — разговаривают через дверь:— Они за своей собакой не следили, без поводка она ходит.— То есть их собака вашу спровоцировала, да?— Ну, моя собака тоже злая!Но на записи камеры наблюдения видно — своего пса Виктория держала на руках, а питбуль без намордника бегал по улице. Прецеденты с ним уже были, нападал даже на детей. Участковый лишь сказал, что ничего, кроме штрафа в две тысячи, выписать не может.Штраф за выгул собак без поводка и намордника предлагают увеличить до пяти тысяч. Но эксперты говорят, что этого мало."Мы, например, анализировали, как в принципе работает полиция по привлечению нерадивых хозяев — у нас просто впечатление, что никто не ведет работу. Дел за прошлый год — сто семнадцать или сто девятнадцать, но это ничтожно мало, это во всех регионах", — прокомментировал ситуацию председатель комитета Госдумы по охране окружающей среды и экологии Владимир Бурматов.Например, в одной из кинологических школ учат не только животных, но и отдельно занимаются с хозяевами. Говорят, что собака, как оружие, нужно уметь с ней обращаться."Правила дорожного движения есть для всех и они едины, но есть же и дураки на дороге — причем тогда здесь машины? Человек садится пьяным за руль — причем здесь правила? Это запрещено, а он садится", — привел пример инструктор-дрессировщик Виктор Галушко. Подтверждение этим словам на соседней улице: крупные собаки бегают по площадке без намордников, а хозяева наблюдают. На вопрос о том, может стоит вообще запретить крупные породы собак, они лишь недоумевают: "Что значит запретить?".Запретить пытались, но в итоге ограничились перечнем из двенадцати опасных пород."Названия многие впервые услышал. Изначально, когда этот список составлялся, насколько я знаю, вошел даже шарпей, по какому принципу — непонятно, зато не вошел ротвейлер", — рассказал юрист общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.Специалисты предлагают решать проблему комплексно — расширить список опасных пород, всех собак чипировать, а наказание для хозяев ужесточить вплоть до уголовной ответственности.