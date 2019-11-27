Авторитетное американское издание Нэйшнл Интерест призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму. Профессор Лайл Голдстайн называет, по меньшей мере, 10 причин, по которым Штатам стоит задуматься о соглашении с Россией по статусу полуострова. Это и причины исторические - не только спорная передача этой территории Хрущёвым, но также кровопролитные Крымская и Вторая мировая войны.

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму. Профессор Лайл Голдстайн называет, по меньшей мере, 10 причин, по которым Штатам стоит задуматься о соглашении с Россией по статусу полуострова. Это и причины исторические — не только спорная передача этой территории Хрущёвым, но также кровопролитные Крымская и Вторая мировая войны.Отдельно автор подчеркивает, что крымские противоречия мешают НАТО заниматься действительно важными вопросами, вроде иммиграции или борьбы с терроризмом. И отмечает, что экономики стран Европы были бы намного здоровее без санкций.Голдстайн указывает, что симпатии самих жителей полуострова к России — давно известны, сообщает телеканал "Россия 24". А решение крымского вопроса укрепило бы европейскую безопасность в целом. И заключает, что американским дипломатам стоило бы переключиться с повторения заезженных тезисов на реальные переговоры.