Бывшая прима Большого театра преобразилась для фотосессии. Образ Анастасии Волочковой, претендующий на элегантность, у некоторых ее поклонников вызвал отторжение.

Бывшая прима Большого театра преобразилась для фотосессии. ОбразАнастасии Волочковой, претендующий на элегантность, у некоторых ее поклонников вызвалотторжение.Танцовщица опубликовала свежие кадры в личном "Инстаграм". Звездазапечатлена на фоне роскошного интерьера. Анастасия Волочкова облачена в черноебархатное платье с серебряной вышивкой на груди и длинным шлейфом. Головуотставной примы венчает элегантная шляпка с перьями."Я очень люблю цветы! И сегодня с радостью провелафотосессию для цветочной компании, с которой мы подружились после моейпремьеры. На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?" -задалась вопросом балерина.Мнения подписчиков по поводу внешнего вида АнастасииВолочковой разделились. Некоторые утверждали, что звезда выбрала не очень удачный образ. Кто-то даже принялся уговаривать ее выкинуть хвост искусственных волос, который она постоянно надевает."Красное полусладкое больше подойдет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну не надо этотхвост, выкиньте его, он красоты не добавляет , помойте голову, вытяните волосы,сейчас опять в моде каре, платье в обтягон вам тоже противопоказаны, по причинеотсутствия бедер , туфли нужны лодочки, изящные, остроносые и на тонкой шпилькесм 8/10", "Какие-то пропорции не человеческие. Или ракурс неудачный", -критиковали знаменитость обыватели.27 Ноя 2019 в 8:35 PSTБыли и те, кто от вида пришел ввосторг. Звезду, которая, к слову, очень похудела, осыпали комплиментами."Серьезно!!!!!!! 🔥Вот на этих фотках, вы просто супер!!!! Нуочень окейненькая, правда!!!! 👍😍🔥", "Неземная красота!!! 🌹🌹🌹", "Шикарные фото.Красиво, когда действительнокрасиво,прилично, достойно", "Настя, плюй на всех!!! Ты ЗВЕЗДА!!!!!!!!!", -писали поклонники.