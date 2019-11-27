Бывшая прима Большого театра преобразилась для фотосессии. Образ
Анастасии Волочковой, претендующий на элегантность, у некоторых ее поклонников вызвал
отторжение.
Бывшая прима Большого театра преобразилась для фотосессии. Образ
Анастасии Волочковой, претендующий на элегантность, у некоторых ее поклонников вызвал
отторжение.
Танцовщица опубликовала свежие кадры в личном "Инстаграм". Звезда
запечатлена на фоне роскошного интерьера. Анастасия Волочкова облачена в черное
бархатное платье с серебряной вышивкой на груди и длинным шлейфом. Голову
отставной примы венчает элегантная шляпка с перьями.
"Я очень люблю цветы! И сегодня с радостью провела
фотосессию для цветочной компании, с которой мы подружились после моей
премьеры. На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?" -
задалась вопросом балерина.
Мнения подписчиков по поводу внешнего вида Анастасии
Волочковой разделились. Некоторые утверждали, что звезда выбрала не очень удачный образ. Кто-то даже принялся уговаривать ее выкинуть хвост искусственных волос, который она постоянно надевает.
"Красное полусладкое больше подойдет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну не надо этот
хвост, выкиньте его, он красоты не добавляет , помойте голову, вытяните волосы,
сейчас опять в моде каре, платье в обтягон вам тоже противопоказаны, по причине
отсутствия бедер , туфли нужны лодочки, изящные, остроносые и на тонкой шпильке
см 8/10", "Какие-то пропорции не человеческие. Или ракурс неудачный", -
критиковали знаменитость обыватели.
27 Ноя 2019 в 8:35 PST
Были и те, кто от вида пришел в
восторг. Звезду, которая, к слову, очень похудела, осыпали комплиментами.
"Серьезно!!!!!!! 🔥Вот на этих фотках, вы просто супер!!!! Ну
очень окейненькая, правда!!!! 👍😍🔥", "Неземная красота!!! 🌹🌹🌹", "Шикарные фото.Красиво, когда действительно
красиво,прилично, достойно", "Настя, плюй на всех!!! Ты ЗВЕЗДА!!!!!!!!!", -
писали поклонники.