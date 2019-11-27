Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Ист-Рутерфорде, где Нью-Джерси Дэвилз принимал Миннесоту Уайльд. Гости победили с результатом 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Ист-Рутерфорде, где "Нью-Джерси Дэвилз" принимал "Миннесоту Уайльд". Гости победили с результатом 3:2."Миннесота" вела в счете 2:0, н "дьяволы" смогли отыграться – 2:2. Однако последнее слово осталось за "дикими". В третьем периоде Райан Сутер забросил шайбу, ставшую победной. Нападающий "Дэвилз" Никита Гусев результативных действий не совершил."Монреаль Канадиенс" крупно проиграл в домашнем матче "Бостон Брюинз" 1:8. Судьба матча решилась в первом периоде, который "Бостон" выиграл 4:1. Три шайбы в составе победителей забросил Давид Пастрняк.