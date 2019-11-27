Самому яркому певцу страны Прохору Шаляпину исполнилось 36 лет. Продюсер Андрей Разин справедливо считает, что любовник Виталины Цымбалюк-Романовской – украшение Первого канала и целой страны. А поклонник артиста из Питера пошел еще дальше.

Самому яркому певцу страны Прохору Шаляпину исполнилось 36 лет. Продюсер Андрей Разин справедливо считает, что любовник Виталины Цымбалюк-Романовской – "украшение Первого канала и целой страны". А поклонник артиста из Питера пошел еще дальше.На своей странице в социальной сети ярый фанат Шаляпина опубликовал видео из тату-салона в центре Петербурга. Он решил украсить правую руку большим портретом любимого певца. В ролике запечатлен момент, как мастер обкалывает до черноты нарисованный заранее синий рисунок. Получилось очень похоже!Для полноты картины поклоннику, наверное, теперь стоит добавить на тело изображение киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской – красавицы-зазнобы Шаляпина. Они с Прохором – очень эффектная пара, поэтому было бы правильно изображать их вместе. Благо, что у фаната, судя по ролику, еще много свободного от татуировок места на теле – есть, где разгуляться! Например, портретом бывшей жены Джигарханяна вполне можно было украсить грудь, чтобы была ближе к сердцу. Кстати, наколка с портретом Виталины есть на теле Прохора! И в моменты разлуки напоминает ему о любимой.26 Ноя 2019 в 7:14 PSTШаляпина видео с жестом фаната удивило. Он уверяет, что не ожидал такого проявления народной любви, но очень тронут. Артист радуется, что на этом изображении будет всегда молодым, что называется, на пике своей формы.