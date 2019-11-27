27 ноября свой день рождения отмечает Виктория Боня. Мало кто поверит, что популярной модели стукнуло 40 лет.

27 ноября свой день рождения отмечает Виктория Боня. Мало кто поверит, что популярной модели стукнуло 40 лет.Для празднования торжества звезда отправилась на Мальдивские острова. Там она арендовала виллу в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.Именинница облачилась в нежный наряд, который лишний раз подчеркнул ее свежесть и сохранившуюся молодость. Виктория надела платье-миди с запахом нежно-голубого цвета. Благодаря люрексу наряд сиял, озаряя все на своем пути.Завершили аутфит белые туфли на плоской подошве и сумочка в тон. Волосы Боня уложила в высокий конский хвост.Также актриса продемонстрировала роскошный букет цветов, который ей вручил кто-то из приглашенных гостей. А праздничный стол, тем временем, был украшен воздушными шарами.26 Ноя 2019 в 1:07 PSTПоклонники наперебой стали заваливать светскую диву поздравлениями. Кажется, что в этот день ей пожелали всего, что только можно придумать. Кроме того, фанаты неустанно повторяли, что Виктория выглядит значительно моложе своих лет."Вы роскошная женщина, счастья вам и благополучия!", – от всей души написала обожательница.Модель, в свою очередь, призналась, что поздравлений слишком много, и она просто не успевает отвечать всем. Тем не менее, она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех фолловеров. "Отдельное спасибо за мою улыбку тем, кто заставляет меня улыбаться каждую минуту", – отметила Боня.