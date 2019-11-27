Президент Украины Владимир Зеленский должен вести диалог напрямую с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Об итогах саммита в нормандском формате рассказал журналист Остап Дроздов.

Президент Украины Владимир Зеленский должен вести диалог напрямую с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Об итогах саммита в нормандском формате рассказал журналист Остап Дроздов.Российский президент Владимир Путин возьмет на себя рольмиротворца, и это заведомо выигрышная позиция. Такое мнение журналист высказал вбеседе с интернет-изданием "Обозреватель".Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, ноДроздов уже сейчас уверен: итоги переговоров зафиксируют поражение Украины впятилетнем конфликте. Президента Владимира Зеленского заставят вести диалогнапрямую с главами Донецкой и Луганской республик и выполнять обязательства поособому статусу Донбасса, полагает журналист.Проблема в том, что у президента Украины нет внятного плана,как прекратить войну в регионе. Зеленский может импровизировать, что неплоходля игры в КВН, но недостаточно для переговоров с российским лидером, заявилДроздов."Это будет удивительный поединок КВН против КГБ",– прогнозирует он.За пару недель до саммитапровели телефонные переговоры. Лидеры обсудили передачу Украине задержанных впрошлом году кораблей, а также заключение нового договора о поставках российского газав Европу через Украину.Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже.- Клиент дозревает, будь готов...- Уу...всегда готов...идиот...— Кодекс (@KodeksuNET)Не исключено, что в рамках парижского саммита поговорят тет-а-тет. Несмотря на то, что эксперты не ожидают отвстречи прорыва, сам факт ее проведения говорит о намерении Киева сдвинутьситуацию в Донбассе с мертвой точки.