Президент Украины Владимир Зеленский должен вести диалог напрямую с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Об итогах саммита в нормандском формате рассказал журналист Остап Дроздов.
Президент Украины Владимир Зеленский должен вести диалог напрямую с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Об итогах саммита в нормандском формате рассказал журналист Остап Дроздов.
Российский президент Владимир Путин возьмет на себя роль
миротворца, и это заведомо выигрышная позиция. Такое мнение журналист высказал в
беседе с интернет-изданием "Обозреватель".
Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, но
Дроздов уже сейчас уверен: итоги переговоров зафиксируют поражение Украины в
пятилетнем конфликте. Президента Владимира Зеленского заставят вести диалог
напрямую с главами Донецкой и Луганской республик и выполнять обязательства по
особому статусу Донбасса, полагает журналист.
Проблема в том, что у президента Украины нет внятного плана,
как прекратить войну в регионе. Зеленский может импровизировать, что неплохо
для игры в КВН, но недостаточно для переговоров с российским лидером, заявил
Дроздов.
"Это будет удивительный поединок КВН против КГБ",
– прогнозирует он.
За пару недель до саммита
провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили передачу Украине задержанных в
прошлом году кораблей, а также заключение нового договора о поставках российского газа
в Европу через Украину.
Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже.
- Клиент дозревает, будь готов...
- Уу...всегда готов...идиот...
— Кодекс (@KodeksuNET)
Не исключено, что в рамках парижского саммита поговорят тет-а-тет. Несмотря на то, что эксперты не ожидают от
встречи прорыва, сам факт ее проведения говорит о намерении Киева сдвинуть
ситуацию в Донбассе с мертвой точки.