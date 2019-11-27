Павла Табакова называют открытием года. Звездный отпрыск оказался очень способным молодым человеком. 24-летний сын режиссера и актрисы решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус.

Павла Табакова называют открытием года. Звездный отпрыскоказался очень способным молодым человеком. 24-летний сын режиссера и актрисы решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус.Сын актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова впервыевышел на сцену театра в возрасте 17 лет. Спустя два года Павел Табаков сыгралроль в полнометражном фильме. Сегодня же наследник знаменитой фамилии очень востребованв профессии.Павел с легкостью может сыграть в комедии, драме, он отличносправляется с постельными эпизодами. Так, например, сцену секса в сериале "Содержанки",где он ублажает избранницу пистолетом, стала хрестоматийной.Опытный в вопросе производства фильмов 24-летний Табаков,решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус. Артисткузатравили за участие в постельной сцене. Кристина сыграла так правдоподобно, что многие обыватели решили, что она действительно занимается сексом в кадре. Павел напомнил зрителям, что по-настоящему актеры не вступают в интимную связь на съемках."Мы не спим с чужими женами и мужьями", – добавил наследникОлега Табакова.По словам Павла, все постельные сцены детально обговариваютсяучастниками процесса. Иногда режиссер делает раскадровку. Послеартисты репетируют секс в одежде. Когда же актерам необходимо раздеться, наплощадке остается только режиссер, оператор и звукорежиссер.15 Июл 2018 в 11:56 PDTИнтимные места актеры закрывают специальными накладками. Нагениталии мужчин надевается "чехол", похожий на носок. Женщины прячут грудь ипромежность под специальными накладками.Иногда режиссеры прибегают к компьютерной графике. Сперва исполнителиролей играют постельную сцену, только изображая секс, а после на получившиесякадры накладывают изображения частей тела актеров эротических жанров, между которымидействительно была интимная связь.добавил, что дублеров для создания таких сценнанимают редко. Он, по крайней мере, любит сам справляться с поставленной режиссеромзадачей. Дополнительный гонорар за обнаженку отпрыск знаменитостей не берет."Как бы правдоподобно ни выглядел секс на экране, это,скорее всего, хорошая актерская игра и талантливая съемочная группа", – сказал телеграм-каналу "Mash".