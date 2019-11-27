Павла Табакова называют открытием года. Звездный отпрыск
оказался очень способным молодым человеком. 24-летний сын режиссера и актрисы решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус.
Павла Табакова называют открытием года. Звездный отпрыск
оказался очень способным молодым человеком. 24-летний сын режиссера и актрисы решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус.
Сын актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова впервые
вышел на сцену театра в возрасте 17 лет. Спустя два года Павел Табаков сыграл
роль в полнометражном фильме. Сегодня же наследник знаменитой фамилии очень востребован
в профессии.
Павел с легкостью может сыграть в комедии, драме, он отлично
справляется с постельными эпизодами. Так, например, сцену секса в сериале "Содержанки",
где он ублажает избранницу пистолетом, стала хрестоматийной.
Опытный в вопросе производства фильмов 24-летний Табаков,
решил вмешаться в скандал, который разгорелся вокруг Кристины Асмус. Артистку
затравили за участие в постельной сцене. Кристина сыграла так правдоподобно, что многие обыватели решили, что она действительно занимается сексом в кадре. Павел напомнил зрителям, что по-настоящему актеры не вступают в интимную связь на съемках.
"Мы не спим с чужими женами и мужьями", – добавил наследник
Олега Табакова.
По словам Павла, все постельные сцены детально обговариваются
участниками процесса. Иногда режиссер делает раскадровку. После
артисты репетируют секс в одежде. Когда же актерам необходимо раздеться, на
площадке остается только режиссер, оператор и звукорежиссер.
15 Июл 2018 в 11:56 PDT
Интимные места актеры закрывают специальными накладками. На
гениталии мужчин надевается "чехол", похожий на носок. Женщины прячут грудь и
промежность под специальными накладками.
Иногда режиссеры прибегают к компьютерной графике. Сперва исполнители
ролей играют постельную сцену, только изображая секс, а после на получившиеся
кадры накладывают изображения частей тела актеров эротических жанров, между которыми
действительно была интимная связь.
добавил, что дублеров для создания таких сцен
нанимают редко. Он, по крайней мере, любит сам справляться с поставленной режиссером
задачей. Дополнительный гонорар за обнаженку отпрыск знаменитостей не берет.
"Как бы правдоподобно ни выглядел секс на экране, это,
скорее всего, хорошая актерская игра и талантливая съемочная группа", – сказал телеграм-каналу "Mash".