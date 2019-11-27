Ксения Собчак в рамках своего ютуб-влога собрала круглый стол, где поговорила о правах геев в России. В самом начале программы телеведущую освистали собравшиеся мужчины.

Ксения Собчак в рамках своего ютуб-влога собрала круглыйстол, где поговорила о правах геев в России. В самом начале программытелеведущую освистали собравшиеся мужчины.Знаменитость начала выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" с речи. Телеведущая заявила, что она и ее команда подчиняютсяроссийским законам. "Я вынуждена для того, чтобы поговорить открыто огомосексуализме, маркировать эту программу "18+", – сказала Ксения Собчак иуслышала в свой адрес смех и улюлюканье.Герои шоу пристыдили теледиву. "Нельзятак говорить", – перебили знаменитость гости. Как оказалось, по мнению присутствующих, правильно произноситьне гомосексуализм, а гомосексуальность."Я реально не эксперт в этой теме", – пыталась оправдатьсяКсения Собчак. "Слушай, ты 15 лет в глянце, и ты не эксперт в этой теме?" -упрекнул ведущую в невежественности стилист и фешен-журналист Михаил Барышников.После этого теледиву заставили повторно произносить речь. На этот раз опростоволосившаяся знаменитость ошибок в терминологии не допустила. Собчакотметила также, что многие открытые геи отказались прийти на ее программу.В рамках диалога попросила объяснить,почему слово "гомосексуалист" не принято употреблять. "Есть спор на эту тему,как я знаю, журналист Эдуард Дорожкин, например, открытый гей, говорит, что поправилам русского языка нужно говорить: "гомосексуалист" и "гомосексуализм". Выменя все захейтили, что говорить так нельзя, кто-то объяснит, почему?".Журналист и медиаменеджер Карен Шаинян устроил ликбез. "Гомосексуализм – это наследие тех времен, когда это был диагноз у психиатров.Ты же не говоришь: "гетеросексуалист", ты говоришь: "гетеросексуал", – заметилШаинян.