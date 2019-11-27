Ксения Собчак в рамках своего ютуб-влога собрала круглый
стол, где поговорила о правах геев в России. В самом начале программы
телеведущую освистали собравшиеся мужчины.
Ксения Собчак в рамках своего ютуб-влога собрала круглый
стол, где поговорила о правах геев в России. В самом начале программы
телеведущую освистали собравшиеся мужчины.
Знаменитость начала выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" с речи. Телеведущая заявила, что она и ее команда подчиняются
российским законам. "Я вынуждена для того, чтобы поговорить открыто о
гомосексуализме, маркировать эту программу "18+", – сказала Ксения Собчак и
услышала в свой адрес смех и улюлюканье.
Герои шоу пристыдили теледиву. "Нельзя
так говорить", – перебили знаменитость гости. Как оказалось, по мнению присутствующих, правильно произносить
не гомосексуализм, а гомосексуальность.
"Я реально не эксперт в этой теме", – пыталась оправдаться
Ксения Собчак. "Слушай, ты 15 лет в глянце, и ты не эксперт в этой теме?" -
упрекнул ведущую в невежественности стилист и фешен-журналист Михаил Барышников.
После этого теледиву заставили повторно произносить речь. На этот раз опростоволосившаяся знаменитость ошибок в терминологии не допустила. Собчак
отметила также, что многие открытые геи отказались прийти на ее программу.
В рамках диалога попросила объяснить,
почему слово "гомосексуалист" не принято употреблять. "Есть спор на эту тему,
как я знаю, журналист Эдуард Дорожкин, например, открытый гей, говорит, что по
правилам русского языка нужно говорить: "гомосексуалист" и "гомосексуализм". Вы
меня все захейтили, что говорить так нельзя, кто-то объяснит, почему?".
Журналист и медиаменеджер Карен Шаинян устроил ликбез. "Гомосексуализм – это наследие тех времен, когда это был диагноз у психиатров.
Ты же не говоришь: "гетеросексуалист", ты говоришь: "гетеросексуал", – заметил
Шаинян.