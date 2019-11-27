Как сообщили российские дипломаты, никто из наших туристов не стал жертвой ДТП в Доминикане, где автобус столкнулся с грузовиком. ЧП произошло на востоке страны, автобус перевозил около семидесяти человек в местный аэропорт. В результате аварии около двадцати человек получили травмы различной тяжести.

Как сообщили российские дипломаты, никто из наших туристов не стал жертвой ДТП в Доминикане, где автобус столкнулся с грузовиком. ЧП произошло на востоке страны, автобус перевозил около семидесяти человек в местный аэропорт. В результате аварии около двадцати человек получили травмы различной тяжести, сообщает телеканал "Россия 24"."По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами, следующими в аэропорт, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако имеется несколько человек с разными степенями тяжести. Отделение посольства в Пунта-Кане, в том числе его руководитель М.С. Евдокимов предметно занимается этим вопросом. Пострадавшим оказывают помощь, распределяют в больницы Республики. Остальных размещают в гостиницах. Посольство держит эту ситуацию на контроле", — сообщил Андрей Ряпосов, и.о. пресс-атташе Посольства РФ в Венесуэле.